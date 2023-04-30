برشلونة يمزق شباك بيتيس برباعية

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قطع برشلونة خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه ريال بيتيس 4 - صفر مساء السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.
ويبحث برشلونة عن لقبه الأول في الدوري الإسباني منذ ثلاثة أعوام، خاصة وأن الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الأوروبي قبل خسارته أمام غريمه التاريخي ريال مدريد في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.
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وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني 26 مرة من قبل أخرها في موسم 2018 /2019.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل ست جولات على نهاية الموسم، وتوقف رصيد بيتيس عند 49 نقطة في المركز السادس.
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