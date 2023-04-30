مدرب أوراوا: لم نقدم مستوانا الحقيقي

أشاد ماتشي سكورزا مدرب أوراوا رد دياموندز الياباني بأداء لاعبيه خلال التعادل الثمين 1-1 مع الهلال السعودي بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم السبت. وأكد أن هدفه الفوز باللقب بعد النتيجة الجيدة في الرياض.

ومنح سالم الدوسري تقدما مبكرا لحامل اللقب في الدقيقة 13، لكن الفريق الياباني أدرك التعادل بواسطة شينزو كوروكي بعد هفوة دفاعية بعد سبع دقائق من نهاية الاستراحة.

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ولم يتردد الحكم العُماني أحمد الكاف في طرد الدوسري بعد اعتدائه على كين إياو قبل أربع دقائق من النهاية.

وقال المدرب البولندي الذي تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي لموقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت: كانت المباراة صعبة للغاية أمام فريق قوي مثل الهلال على أرضه لكنني في ذات الوقت منزعج لأننا لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة كما نريد في بداية المباراة واستقبلنا هدفا مبكرا. في أول 20 دقيقة لم نقدم مستوانا الحقيقي وكنا بعيدين عن الطريقة التي كنا نريد اللعب بها، حيث تراجعنا كثيرا ولم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة كثيرا بسبب قلة الخيارات والأداء الجيد للهلال.



وأضاف سكورزا: بمرور الوقت أصبحنا أكثر هدوءا وسيطرنا أكثر على الكرة وصنعنا بعض الفرص الجيدة، لكننا لم نتمكن من التسجيل رغم هذه الفرص الجيدة. في الشوط الثاني استغلينا خطأ من الهلال وسجلنا هدف التعادل. سعيد بما قدمه اللاعبون وتحقيق نتيجة جيدة، حيث نأمل الآن أن نحقق اللقب في مباراة الإياب.



وأوضح: كنا نتوقع أن يقدم الفريق أداء أفضل، واللعب بطريقة أكثر هجومية لكن في ذات الوقت كانت المباراة أمام فريق يختلف تماما عن فرق الدوري الياباني، وفي مثل هذه المباريات كان يتوجب أن نفكر أكثر في النتيجة النهائية. خوض النهائي يعتبر خبرة رائعة بالنسبة لي لكن الوضع قد يكون مختلفا تماما في سايتاما. قد يلجأ الهلال لتغييرات كثيرة في تشكيلته وطريقة لعبه، لكن هدفنا سيبقى الفوز باللقب خاصة بعد النتيجة التي حققناها في الرياض.