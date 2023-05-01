أرتيتا: لاعبو أرسنال ما زالوا يريدون النجاح

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه لا يزال متحمسا ولديه رغبة للنجاح بعد الخسارة أمام غريمه مانشستر سيتي، لكنه أوضح ضرورة تحسن الأداء للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والفوز على تشيلسي يوم الثلاثاء.

وفرط أرسنال في صدارة الدوري بعد فشله في تحقيق أي فوز في أربع مباريات، حيث خسر 4-1 أمام سيتي كما تعادل مع ليفربول ووست هام يونايتد وساوثهامبتون.

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ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. وسيكون بوسع فريق المدرب أرتيتا استعادة القمة ولو بشكل مؤقت إذا فاز على تشيلسي صاحب المركز 12 الذي يعاني من موسم محبط.

وردا على سؤال بخصوص سباق المنافسة على اللقب، قال أرتيتا للصحفيين: يجب إدراك أنه لا يزال هناك بعض العمل. يجب التحلي بالتواضع وإدراك نقاط ضعفنا والعمل على تطوير مستوان، لكن نحن نملك أيضا العديد من نقاط القوة، وأعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي فعلناها بشكل إيجابي في آخر عشرة أشهر. الآن سباق اللقب لم يعد بأيدينا. ما نملكه هو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية وما دون ذلك سيتوقف على سيتي.

وتابع المدرب الإسباني: لست مطالبا برفع الروح المعنوية للاعبين، فهم لديهم رغبة كبيرة قبل مباراة تشيلسي. من الصعب جدا توقع ما سيفعله تشيلسي، لكن يجب الاستعداد من أجل الفوز بالمباراة.