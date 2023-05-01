مدرب سان جيرمان ينتقد حكيمي ويصف تصرفه بـ "الغبي"

وصف كريستوف غالتييه،المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع الفريق أشرف حكيمي في مواجهة لوريان بالغبية، مشيرا إلى أن يرغب في أن يكون فريقه أكثر طموحا.
وخسر حامل لقب الدوري الفرنسي أمام لوريان 1 -3، يوم الأحد في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد مرور أول 20 دقيقة عقب حصول حكيمي على البطاقة الصفراء الثانية.
ولازال باريس يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بفارق ثماني نقاط، رغم أن بإمكان منافسه مارسيليا تقليص الفارق إلى خمس نقاط في حال فوزه على أوكسير اليوم الأحد.
وفي حديثه عن البطاقة الحمراء التي تلقاها حكيمي بعد تدخلات خشنة على كل من رومان فايفر ودارلين يونغوا، أبدى غاليتييه شعوره بالاحباط إزاء من اداء لاعبه و الفريق بشكل عام.
وقال غاليتييه : لا يوجد سبب يجعل أشرف متوترا وعصبيا هكذا، البطاقة الثانية غبية للغاية، لم يكن هناك شيء يشير إلى أن ذلك الأسبوع سيكون متوترا بالنسبة لنا.
وأضاف: إنها خيبة أمل كبيرة ويجب أن نظهر رد فعل سريع لأننا لا نعلم عدد النقاط التي سنحصل عليها ، لقد كان النصف الثاني من الموسم مخيبا لنا للغاية.
وأوضح: مباراة تروا قادمة، لقد تصدرنا الترتيب منذ بداية البطولة، لكن علينا أن ننهيها بانتصارات، يجب أن يكون لدينا الطموح لفعل المزيد.
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