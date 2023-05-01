مولر: بايرن سيفوز بالدوري الألماني

أبدى توماس مولر نجم بايرن ميونخ، ثقته في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحادي عشر على التوالي بعد عودته إلى الصدارة عقب الفوز على هرتا برلين 2-0 يوم الأحد، بفارق نقطة عن ملاحقه دورتموند.

وحسم بايرن ميونخ مباراة أمس أمام هيرتا برلين بهدفين نظيفين سجلهما سيرج غنابري وكينغسلي كومان في الدقيقتين 69 و79.

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وقال مولر في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة :نحن عائدون، الآن سنحقق هذا اللقب، لقد تقدمنا خطوة إلى الأمام ونحتاج التقدم أربع خطوات أخرى.

ولم يتبق سوى أربع مراحل على نهاية الموسم الذي يشهد أقوى منافسة على اللقب خلال أكثر من عشرة أعوام.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل بينما يلتقي دورتموند مع فولفسبورغ مساء الأحد.