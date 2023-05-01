مولر: بايرن سيفوز بالدوري الألماني

وضع القراءة
100% حجم الخط
أبدى توماس مولر نجم بايرن ميونخ، ثقته في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحادي عشر على التوالي بعد عودته إلى الصدارة عقب الفوز على هرتا برلين 2-0 يوم الأحد، بفارق نقطة عن ملاحقه دورتموند.
وحسم بايرن ميونخ مباراة أمس أمام هيرتا برلين بهدفين نظيفين سجلهما سيرج غنابري وكينغسلي كومان في الدقيقتين 69 و79.
مادة اعلانية
وقال مولر في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة :نحن عائدون، الآن سنحقق هذا اللقب، لقد تقدمنا خطوة إلى الأمام ونحتاج التقدم أربع خطوات أخرى.
ولم يتبق سوى أربع مراحل على نهاية الموسم الذي يشهد أقوى منافسة على اللقب خلال أكثر من عشرة أعوام.
ويخوض بايرن ميونخ مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل بينما يلتقي دورتموند مع فولفسبورغ مساء الأحد.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بايرن يستعيد صدارة الدوري بثنائية في شباك هيرتا برليناستعاد بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من ... رياضة عالمية
-
رئيس بايرن الشرفي يداهم اللاعبين في التدريباتقام أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بزيارة مفاجئة حيث حضر تدريب الفريق وتناقش مع المدرب توماس توخيل، في أعقاب الخسارة ... رياضة عالمية
-
رئيس بايرن يلمح إلى العواقب المستقبلية مع انهيار الموسمألمح هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى إمكانية حدوث عواقب مستقبلية عقب تعرض الفريق لانتكاسة جديدة هذا الموسم.وتلقى بايرن ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية