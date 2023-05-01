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كين توتنهام داير
توتنهام استقبل 3 أهداف في أول ربع ساعة أمام ليفربول

هاري كين: توتنهام لم يتعلم من دروس الماضي

لندن - رويترز
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تحدث توتنهام هوتسبير مرارا عن الحاجة إلى تعزيز سجله الدفاعي بعد تراجع واضح في الأسابيع الأخيرة، لكن المهاجم هاري كين قال إنه حان الوقت لترجمة الأقوال إلى أفعال بعد استقبال أهداف مبكرة مجددا.

وتقدم ليفربول 3-صفر على توتنهام في أنفيلد في أول 15 دقيقة الأحد، ورغم أن النادي اللندني أدرك التعادل 3-3، فإن ديوغو جوتا أحرز هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

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واستقبل توتنهام خمسة أهداف في أول 21 دقيقة خلال الخسارة 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد، وتأخر بهدف مبكر بعد مرور سبع دقائق فقط خلال التعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس الماضي.

وقال كين إن أداء توتنهام في بداية مباراة يوم الأحد أظهر أن الفريق لم يتعلم من الدروس السابقة، وأضاف لشبكة "سكاي سبورتس": هذه ليست أول مرة يحدث فيها ذلك هذا الموسم. نحتاج إلى التعامل مع المباريات الكبيرة بشكل أفضل.

وتابع: لقد أظهرنا أن بوسعنا العودة في المباريات، وأن نفعل ذلك خارج أرضنا في أنفيلد يؤكد أن لدينا الإمكانات، لكن من الصعب الحديث عن بداية المباريات بمثل هذه الطريقة وهذا أمر غير مقبول

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