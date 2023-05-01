"كاف" يدين شغب الجماهير في تونس والمغرب ويعلن إجراء تحقيقات

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أحداث شغب الجماهير التي شهدتها مباراتا الترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري بملعب رادس، والرجاء البيضاوي المغربي أمام الأهلي المصري بمركب محمد الخامس، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الاثنين أنه يدين بشدة سلوك المشجعين في المباراتين.

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وقال فيرون موسينغو أومبا الأمين العام للكاف إن الأمر سيجرى تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف: المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين. كاف سيسلم الأمر إلى هياكلنا القضائية لمزيد من التحقيق.

وتابع: كانت مباريات دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية. لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية.

وشهدت منافسات دور الثمانية بدوري الأبطال يوم السبت تعادل الترجي مع شبيبة القبائل 1 - 1 إيابا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الترجي 1 - صفر، كما تعادل الرجاء مع الأهلي سلبيا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 2 - صفر.