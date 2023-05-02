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ميسي في حي الطريف التاريخي

بالصور.. ميسي يتجول وسط حي الطريف التاريخي بالدرعية

العربية. نت
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واصل النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022، زيارته لمختلف المدن السعودية.

وظهر ميسي مع عائلته، يوم الثلاثاء، في مدينة الدرعية التاريخية، كما التقطت له صور في حي الطريف الشهير.

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وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر": أهلا ميسي، في أرض العراقة وأصل التاريخ؛ الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف.

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل زيارته السياحية الثانية إلى السعودية.

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