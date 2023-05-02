بالصور.. ميسي يتجول وسط حي الطريف التاريخي بالدرعية

وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022، زيارته لمختلف المدن السعودية.
وظهر ميسي مع عائلته، يوم الثلاثاء، في مدينة الدرعية التاريخية، كما التقطت له صور في حي الطريف الشهير.
مادة اعلانية
وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر": أهلا ميسي، في أرض العراقة وأصل التاريخ؛ الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف.
وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل زيارته السياحية الثانية إلى السعودية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بالصور.. ميسي يستمتع بإجازته في السعوديةبدأ ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، زيارة جديدة إلى السعودية للترويج للسياحة.وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر": ... رياضة سعودية
-
أتلتيكو يتمنى عودة ميسي ورونالدو إلى الدوري الإسبانيأبدى إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أمله في عودة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية