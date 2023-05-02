بايرن يقتحم سباق التعاقد مع كولو مواني

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بدأ محادثات أولية مع الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت بشأن إمكانية انتقاله لصفوف الفريق البافاري.
ووصفت شبكة "سكاي" التلفزيونية المحادثات بأنها إيجابية للغاية، وسط اهتمام أندية أخرى في أوروبا باللاعب الذي سجل 13 هدفا في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم.
وانتقل كولو مواني من نانت إلى آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي ويرتبط معه بعقد عام 2027.
وقال ماركوس كروش مدير الكرة بنادي آينتراخت في تصريحات أدلى بها مؤخرا لشبكة "سكاي": بالطبع، جذب راندال الانتباه عبر عروضه وتحقيقه المزيد من التطوير، خاصة بعد كأس العالم. ومن الطبيعي أن يهتم به ناد مثل بايرن ميونخ.
ولا يزال بايرن ميونخ يسعى لضم مهاجم بارز يعوض به رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.
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