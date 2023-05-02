اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة ألبا بالهدف

برشلونة يهزم أوساسونا بصعوبة ويواصل الابتعاد بالصدارة

برشلونة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اقترب برشلونة خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه أوساسونا 1 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة، في الوقت الذي فاز فيه ألميريا على ضيفه إلتشي 2 -1.

وعلى ملعب كامب نو، حسم برشلونة فوزه على أوساسونا بهدف سجله المدافع خوردي ألبا قبل خمس دقائق من النهاية.

مادة اعلانية

ولعب أوساسونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 لطرد جورج هيراندو.

الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد وتوقف رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم الاتفاق على تمديد الهدنة.. خارطة المعارك المشتعلة في السودان رغم الاتفاق على تمديد الهدنة.. خارطة المعارك المشتعلة في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط