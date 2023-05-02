ريال مدريد يفقد جهود بنزيمة أمام سوسييداد

لم يدرج اسم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن القائمة لمواجهة المضيف ريال سوسييداد الثلاثاء في منافسات المرحلة الـ 33 وتم الكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النادي الملكي، من دون تحديد سبب غيابه.

وحسب وسائل إعلام محلية، من المرجح أن يكون غياب بنزيمة عائد إلى قرار مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي اعتماد المداورة قبيل مواجهته أوساسونا في نهائي الكأس المحلية السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

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ويمر بنزيمة بفترة تهديفية رائعة، إذ سجل "هاتريك" ثلاث مرات في أبريل، آخرها في الفوز على ألميريا 4-2، كما يُطارد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، متصدر ترتيب الهدافين (19 هدفاً)، حيث يتأخر عنه بفارق هدفين، علماً أن الفرنسي لعب 7 مباريات أقل.

في سن الـ 35 عاماً، يعاني الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بدنياً اذ تعرض لعدة إصابات أبعدته عن الملاعب خلال 14 مباراة هذا الموسم، وفي أكبر معدل له مذ أن استهل مسيرته الاحترافية (غاب عن 13 مباراة في موسم 2017-2018 بسبب إصابة في أوتار ركبته).

وانضمّ بنزيمة إلى لائحة الغائبين عن صفوف الميرينغي في رحلته إلى الإقليم الباسكي، على غرار النمسوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان ميندي والكرواتي لوكا مودريتش المصابين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء (10 في الدوري هذا الموسم).

وفي ظل غياب "فيني" و"نويفي"، من المتوقع أن يدفع أنشيلوتي في الهجوم بأسماء بديلة أمثال البلجيكي إدين هازارد أو الدومينيكاني ماريانو دياز وحتى الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز (18 عاماً).