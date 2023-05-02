سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند

ذكرت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء أنه من المحتمل أن يعود جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني من جديد.
وذكرت صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء أن سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي دورتموند على تواصل دائم مع مستشاري اللاعب البالغ من العمر "23 عاما".
وكانت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن سانشو يرغب في العودة إلى إلى بوروسيا دورتموند بعقد إعارة.
وبعد أربعة أعوام ناجحة للغاية مع بوروسيا دورتموند انتقل سانشو إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو في عام 2021 .
لكن اللاعب الإنجليزي الدولي نادرا ما قدم مستوياته المعهودة مع مانشستر يونايتد، وأرجع المدير الفني إريك تن هاغ غيابه لأسابيع خلال العام الماضي إلى مشكلات بدنية وفنية.
وكان سانشو قد غاب عن المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.
وسجل سانشو خمسة أهداف خلال 20 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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