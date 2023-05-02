غوارديولا: لعب مباراة كل 3 أيام؟.. ليست مشكلة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن فريقه يتمتع بالقوة الذهنية لتحمل الجدول المزدحم للمباريات في المرحلة الأخيرة من الموسم حيث يستهدف حصد ثلاثية محتملة من الألقاب.
ويتقدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنقطة واحدة على أرسنال مع وجود مباراة مؤجلة له، وقد حجز مكانا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 3 يونيو حزيران، ويستعد لمباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.
وسيخوض فريق المدرب غوارديولا ثماني مباريات إجمالا على مدار 25 يوما المقبلة، لكن المدرب الإسباني قال إن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مواجهات على ثلاث جبهات في مثل هذه المرحلة من الموسم.
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة الأربعاء على أرضه أمام وست هام يونايتد: أمام اللاعبين نحو شهر وأسبوع للقتال، لعبنا آخر ست أو سبع سنوات في ظل هذا الموقف.
فعلنا ذلك كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى. نمتلك كل شيء، فهناك القوة الذهنية وهذه أفضل فترة يمكننا أن نعيشها ونحن لا نشعر بتعب، فلدينا أفكار إيجابية، لذلك نحن لسنا متعبين. إنها فرصة أخرى تتاح لنا الآن. علينا أن نتعافى ونسعى لاقتناصها.
واحتل سيتي صدارة ترتيب الدوري للمرة الأولى منذ شهرين بفوزه 2-1 على فولهام يوم الأحد الماضي حيث سجل إرلينغ هالاند هدفه الرابع والثلاثين ليعادل الرقم القياسي لأكبر حصيلة من الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم أول استثنائي للغاية للاعب في إنجلترا.
-
غوارديولا: الألقاب لن تحدد إرث مانشستر سيتيقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن إرث مانشستر سيتي تحت قيادته لن يتم تحديده من خلال الألقاب التي فاز بها، ولكن بالسعادة التي جلبها الفريق للجماهير، ... رياضة عالمية
-
أرتيتا: لا أصدق أننا نافسنا مانشستر سيتي كل هذه الفترةأشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالثنائي البلجيكي كيفن دي بروين والنروجي إرلينغ هالاند "المذهل" بعد الفوز الرائع على ضيفه أرسنال 4-1 يوم ... رياضة
-
غوارديولا يوجه رسالة إلى جماهير مانشستر سيتيطالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مشجعيه بالدعم القوي للفريق خلال مواجهة أرسنال في مباراة قمة مرتقبة في استاد الاتحاد يوم الأربعاء مع رغبته في قطع ... رياضة عالمية