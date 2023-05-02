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غوارديولا
بيب غوارديولا خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام

غوارديولا: لعب مباراة كل 3 أيام؟.. ليست مشكلة

مانشستر - رويترز
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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن فريقه يتمتع بالقوة الذهنية لتحمل الجدول المزدحم للمباريات في المرحلة الأخيرة من الموسم حيث يستهدف حصد ثلاثية محتملة من الألقاب.

ويتقدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنقطة واحدة على أرسنال مع وجود مباراة مؤجلة له، وقد حجز مكانا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 3 يونيو حزيران، ويستعد لمباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.

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وسيخوض فريق المدرب غوارديولا ثماني مباريات إجمالا على مدار 25 يوما المقبلة، لكن المدرب الإسباني قال إن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مواجهات على ثلاث جبهات في مثل هذه المرحلة من الموسم.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة الأربعاء على أرضه أمام وست هام يونايتد: أمام اللاعبين نحو شهر وأسبوع للقتال، لعبنا آخر ست أو سبع سنوات في ظل هذا الموقف.

فعلنا ذلك كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى. نمتلك كل شيء، فهناك القوة الذهنية وهذه أفضل فترة يمكننا أن نعيشها ونحن لا نشعر بتعب، فلدينا أفكار إيجابية، لذلك نحن لسنا متعبين. إنها فرصة أخرى تتاح لنا الآن. علينا أن نتعافى ونسعى لاقتناصها.

واحتل سيتي صدارة ترتيب الدوري للمرة الأولى منذ شهرين بفوزه 2-1 على فولهام يوم الأحد الماضي حيث سجل إرلينغ هالاند هدفه الرابع والثلاثين ليعادل الرقم القياسي لأكبر حصيلة من الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم أول استثنائي للغاية للاعب في إنجلترا.

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