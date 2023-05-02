مدرب إيفرتون: كالفرت-لوين سلاح مهم في معركة البقاء

يرى شون دايتش، مدرب إيفرتون، أن دومينيك كالفرت-لوين يمكن أن يكون سلاحا حقيقيا في معركة الفريق اليائسة لتجنب الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد عودة المهاجم للتهديف خلال التعادل 2-2 مع ليستر سيتي يو الاثنين.



وأحرز كالفرت-لوين، المبتلى بالإصابات هذا الموسم، هدفا من ركلة جزاء، ليهز الشباك لأول مرة منذ أكتوبر، ومنح إيفرتون نوعا من التفوق الذي افتقده بشدة، وخاصة في ألعاب الهواء.



وأهدر كالفر-لوين فرصة سهلة قبل الاستراحة، لكن دايك كان سعيدا بعودته للملعب حتى في ظل عدم تخفيف التعادل من مخاوف هبوط إيفرتون.



وقال دايتش، الذي تولى المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل في نهاية يناير لشبكة "سكاي سبورتس": أهدر دومينيك فرصة، لكنه بدا أقوى وأسرع وسيمثل سلاحا حقيقيا لنا. ستعود لياقته الحقيقية فهو يبدو قويا ويقظا.



ومن المؤكد أن إيفرتون، صاحب أقل عدد من الأهداف في الدوري الممتاز، ظهر بشكل أفضل كثيرا من المعتاد، لكن الفشل في تحقيق أي فوز في 13 مباراة خارج أرضه جعله بالمركز قبل الأخير قبل آخر أربع جولات.



وسيخوض إيفرتون مباراة صعبة يوم الاثنين المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون الساعي للتأهل لبطولة أوروبية. بينما يعاني إيفرتون من خطر فقدان مكانه بدوري الأضواء بعد وجوده على مدار 69 عاما.

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