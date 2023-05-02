نابولي تستعد للجولة الثانية من الاحتفالات

كشفت السلطات المحلية يوم الثلاثاء أن نابولي سيفتح استاد دييغو أرماندو مارادونا مساء الخميس المقبل أمام الجماهير لحضور البث المباشر لمباراة الفريق خارج أرضه أمام أودينيزي إذ يأمل الفريق في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عاماً.



كما يتوقع نابولي أن يقوم ما يصل إلى 10 آلاف مشجع برحلة طويلة إلى شمال شرق إيطاليا لحضور المباراة والتي ستكون فيها نقطة واحدة كافية لحصد الفريق لأول لقب في الدوري منذ أن كان مارادونا في أيام مجده في عام 1990.



وتدفق مئات الآلاف من مشجعي نابولي على وسط المدينة الساحلية بجنوب إيطاليا يوم الأحد الماضي متوقعين أن يتغلب فريقهم على منافسه المحلي سالرنيتانا ويحقق لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه.



لكن التعادل قبل النهاية للفريق الزائر أوقف أحد أكبر احتفالات الشوارع التي شهدتها إيطاليا منذ سنوات لبضعة أيام.

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