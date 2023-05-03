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هدف أوديغارد الأول في المباراة

أرسنال يعوض خسارة سيتي بثلاثية في مرمى تشيلسي

لندن - د ب أ
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استعاد ارسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، بفضل فوزه على ضيفه تشيلسي 3 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وحسم ارسنال الفوز في الشوط الأول حيث سجل خلاله أهدافه الثلاثة قبل أن يرد تشيلسي بهدف في الشوط الثاني.

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وتقمص لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لارسنال في الدقيقتين 18 و31 ،وتكفل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني رد المهاجم الشاب نوني مادويكي بهدف لتشيلسي في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد ارسنال في الصدارة إلى 78 نقطة من 34 مباراة متفوقا بنقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي خاض 32 مباراة، ويواجه وست هام يونايتد يوم الأربعاء، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

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