أليماني يغادر برشلونة الصيف المقبل

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدير فريقه ماتيو أليماني، سيترك منصبه في الصيف المقبل لبدء مشروع جديد في مكان آخر.

وكشف "بلاوغرانا" في بيان إن أليماني سيغادر في بداية يوليو، لكنه يواصل العمل مع برشلونة لإنهاء أي صفقات انتقال صيفية تستغرق وقتاً أطول، إذ أن عقده يمتد حتى صيف 2024.

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وأوضخ النادي في بيانه أنه "على الرغم من حقيقة أنه سيغادر النادي في الأول من يوليو باتفاق ودّي، فقد وعد ماتيو أليماني بإبرام كل صفقات انتقالات الفريق الأول هذا الصيف، حتى لو كان بعضها سيتم في اللحظة الأخيرة من النافذة".

وارتبط اسم الإسباني بتقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة بفريق أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونال أليماني الثناء جراء عمله على صفقات تعاقد مع العديد من اللاعبين بينما كان النادي غارقاً في صعوبات مالية، خصوصاً أولئك الوافدون في انتقالات مجانية على غرار المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن. وبالمثل، فقد ساعد النادي على بيع لاعبين بأجور عالية، بينهم البرازيلي فيليبي كوتينيو والبوسني ميرالم بيانيتش.

وعُيّن ألمياني البالغ 60 عاماً من قبل رئيس النادي جوان لابورتا بعدما تولى منصبه في مارس 2021.