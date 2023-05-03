اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عين أليماني من قبل رئيس النادي لابورتا في مارس 2021

أليماني يغادر برشلونة الصيف المقبل

برشلونة - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدير فريقه ماتيو أليماني، سيترك منصبه في الصيف المقبل لبدء مشروع جديد في مكان آخر.

وكشف "بلاوغرانا" في بيان إن أليماني سيغادر في بداية يوليو، لكنه يواصل العمل مع برشلونة لإنهاء أي صفقات انتقال صيفية تستغرق وقتاً أطول، إذ أن عقده يمتد حتى صيف 2024.

مادة اعلانية

وأوضخ النادي في بيانه أنه "على الرغم من حقيقة أنه سيغادر النادي في الأول من يوليو باتفاق ودّي، فقد وعد ماتيو أليماني بإبرام كل صفقات انتقالات الفريق الأول هذا الصيف، حتى لو كان بعضها سيتم في اللحظة الأخيرة من النافذة".

وارتبط اسم الإسباني بتقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة بفريق أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونال أليماني الثناء جراء عمله على صفقات تعاقد مع العديد من اللاعبين بينما كان النادي غارقاً في صعوبات مالية، خصوصاً أولئك الوافدون في انتقالات مجانية على غرار المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن. وبالمثل، فقد ساعد النادي على بيع لاعبين بأجور عالية، بينهم البرازيلي فيليبي كوتينيو والبوسني ميرالم بيانيتش.

وعُيّن ألمياني البالغ 60 عاماً من قبل رئيس النادي جوان لابورتا بعدما تولى منصبه في مارس 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مستشفى خاص يجري 320 عملية ولادة بالسودان رغم الحرب.. كيف؟ مستشفى خاص يجري 320 عملية ولادة بالسودان رغم الحرب.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط