أوديغارد: أرسنال سيقاتل حتى النهاية

أكد مارتن أوديغارد قائد أرسنال أن فريقه سيقاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على تشيلسي، الثلاثاء، ليعود إلى الصدارة بشكل مؤقت.

وبعد ثلاثة تعادلات متتالية سقط أرسنال 4-1 أمام مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب الأسبوع الماضي، لتتبخر آماله في حصد اللقب للمرة الأولى منذ 2004.

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وتغلب سيتي على فولهام يوم الأحد ليتصدر الدوري لأول مرة منذ فبراير ، لكن أرسنال استعاد القمة بالفوز على تشيلسي المتعثر ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في مباريات قمة لندن هذا الموسم.

ويرى أوديغارد أن المنافسة على اللقب لم تنته بعد، إذ أبلغ اللاعب النرويجي، الذي أحرز هدفين في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، شبكة "سكاي سبورتس": الشوط الأول كان رائعا. لعبنا بروح مختلفة عن المباراة الماضية، علينا مواصلة القتال والمضي قدما، نؤمن أننا سنقاتل حتى النهاية.

ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب في المباراة المقبلة، لكن الفارق قد يصبح أربع نقاط لصالح سيتي إذا انتصر حامل اللقب على وست هام يونايتد وليدز يونايتد.