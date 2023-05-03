القبض على مشجع وجه "ليزر" على لاعب تشيلسي

أدان نادي أرسنال تسليط أشعة الليزر على وجه الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب مهاجم فريق تشيلسي خلال مباراة الفريقين يوم الثلاثاء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد القبض على مشجع في تلك الواقعة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن كاميرات التلفاز أظهرت تعرض توجيه أشعة الليزر صوب وجه المهاجم الأوكراني الدولي، كما أنه تعرض للاستهجان من جانب الجماهير لدى دخوله بديلا في الشوط الثاني.
كان مودريك قريبا من الانضمام إلى أرسنال في يناير الماضي، وذلك قبل أن يختار التوقيع لغريمه في لندن فريق تشيلسي، ليصبح هدفا لاستهجان الجماهير في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 3 - 1 ليستعيد فريق المدرب ميكيل أرتيتا صدارة ترتيب المسابقة.
وأصدر أرسنال بيانا يوم الأربعاء، جاء فيه: "تم إلقاء القبض على المشجع الذي قام باستخدام الليزر في مباراة ليلة أمس".
وأضاف: "هذا السلوك خطير وغير مقبول بالمرة، ونحن ندعم الشرطة في تحقيقاتها، وسنتخذ الإجراء الأكثر صرامة".
وعلمت (بي أيه ميديا) أن اتحاد الكرة الإنجليزي سيحقق في الأمر، فيما كشفت شرطة العاصمة عن ثلاثة اعتقالات جديدة فيما يتعلق بالترويج للتذاكر.
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