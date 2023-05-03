انتهاء موسم تياغو مع ليفربول

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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب وسط ليفربول تياغو ألكانتارا سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم للخضوع لجراحة صغيرة لعلاج مشكلة في الفخذ.
وخاض اللاعب الإسباني 28 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، وعاد مؤخرا للملاعب بعد غياب شهرين بسبب مشكلة في مفصل الفخذ.
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ومن المقرر أن يغيب ألكانتارا عن مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام وبرنتفورد وليستر سيتي وأستون فيلا وساوثهامبتون بينما يسعى فريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.
ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 56 نقطة من 33 مباراة بفارق سبع نقاط خلف مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب 32 مباراة.
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