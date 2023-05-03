باريس سان جيرمان يعلن انتهاء موسم نونو مينديش

سيفتقد باريس سان جيرمان خدمات الظهير الدولي البرتغالي نونو مينديش لما تبقى من الموسم بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها الأحد ضد لوريان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

وقال بطل ومتصدر الدوري الفرنسي في بيان الأربعاء: بعد تعرضه لإصابة في أوتار الجزء العلوي من الفخذ الأيمن في المباراة الأخيرة ضد لوريان، لن يكون نونو مينديش قادراً على معاودة المنافسة لما تبقى من الموسم.

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ودخل مينديش كبديل في المباراة التي خسرها سان جرمان على أرضه 1-3، وتعرض "لإصابة عضلية" في الدقائق الأخيرة بحسب ما أفاد مدربه كريستوف غالتييه بعد اللقاء.

وانضم مينديش الى لائحة طويلة من المصابين أبرزهم البرازيلي نيمار وبريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكييلي.