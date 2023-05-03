ريال مدريد يتفق مع بيلنغهام.. وينتظر دورتموند

اقترب جود بيلنغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة الرياضية الإسبانية يوم الأربعاء، أن الشروط الشخصية للاعب قد تم الاتفاق عليها، بينما صحيفة "بيلد" الألمانية الاسبوعية، إن مارك بيلنغهام، والد اللاعب ووكيله، يضغط من أجل رحيل نجله في الصيف.

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وأوضحت "ماركا" أن دورتموند يريد مبلغ 140 مليون يورو من أجل ضم الإنجليزي الموهوب، فيما يأمل ريال مدريد في خفض المبلغ إلى 100 أو 120 مليون، بينما سيمتد العقد لـ6 أعوام.

وانسحب ليفربول ومانشستر سيتي، بحسب ما ورد، من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ،والذي شارك في 24 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وانضم بيلنغهام إلى دورتموند في عام 2020 قادما من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو، بعقد حتى عام 2027، ولعب 130 مباراة مع الفريق وارتدى شارة القيادة في العديد من المباريات في الموسم الحالي.