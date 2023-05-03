سوسييداد يهزم ريال مدريد بثنائية مع الرأفة

مني ريال مدريد بخسارته السابعة هذا الموسم والسادسة خارج قواعده والثالثة في مبارياته الثلاث الأخيرة عندما سقط أمام مضيفه ريال سوسييداد الرابع بهدفين نظيفين، يوم الثلاثاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني وبات مهددا بالتراجع الى المركز الثالث في حال فوز جاره أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش الأربعاء، فيما عزز ريال سوسييداد حظوظه في الظفر بالبطاقة الرابعة الاخيرة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما عزز موقعه في المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق ثماني نقاط مؤقتا أمام مطارده فياريال الخامس والذي يحل ضيفا على فالنسيا يوم الأربعاء أيضا.

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وبدا جيدا تأثر ريال مدريد بغياب نجومه الكرواتي لوكا مودريتش والنمسوي دافيد ألابا بسبب الإصابة والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا بسبب الاصابة وهدافه وقائده الفرنسي كريم بنزيمة بعدما فضل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحته.

ونجح ريال سوسييداد في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ريال مدريد السابق الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو الذي استغل كرة خاطئة من ميليتاو الى كورتوا فتابعها داخل المرمى الخالي (47).

وزادت محن ريال مدريد بطرد مدافعه داني كارفاخال بتلتقيه البطاقة الصفراء الثانية (61).

وأضاف بارينيتتشيا الهدف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سيلفا فهيأها لنفسه وسددها زاحفة على يمين كورتوا (85).