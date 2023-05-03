اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
توتنهام صلاح ليفربول
صلاح حصل على 31 خطأ خلال الموسم الحالي

كلوب: صلاح يتعرض إلى الظلم.. ولا أعرف كيف يتحكم بأعصابه

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استغرب يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي من كيفية تحكم لاعبه محمد صلاح بأعصابه، إذ يرى أن النجم المصري لا يحظى بالحماية الكافية من قبل حكام الدوري الإنجليزي.

وغضب كلوب في مباراة ليفربول الأخيرة مع توتنهام من قرار الحكم بإعطاء محمد صلاح ركلة حرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ومباشرة بعد تلك اللقطة سجل الزوار هدف التعادل 3-3 لكن ديوغو جوتا منح فريقه نقاط المباراة.

مادة اعلانية

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" يوم الأربعاء: أنا متفاجئ حقيقة من تعامل الحكام مع محمد صلاح، دائماً يتعرض إلى الضرب والحكام لا يحمونه ومع ذلك يسجل الأهداف ويراوغ الخصوم عاماً بعد عام.

وأتبع: أنا متفاجئ أكثر من كيفية تعامله مع هذا الأمر، إنه استثنائي للغاية، لكن طريقته بالحفاظ على أعصابه تثير إعجابي للغاية، أما أنا فأفقد أعصابي على الخط عندما أرى مثل هذه التدخلات على لاعب مهم كـ"مو".

ولم يصفر الحكام على أخطاء ارتكبت ضد صلاح إلا في 31 مرة طوال الموسم الحالي كاملاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف الرئيس الروسي بوتين بمقره بالكرملين تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف الرئيس الروسي بوتين بمقره بالكرملين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط