ليدز يقيل غراسيا.. ويكلف سام ألاردايس

أعلن ليدز يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، إقالة مدربه خافي غراسيا وتكليف المخضرم سام ألاردايس بمهمة إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويحتل ليدز المركز 17 برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على نوتنغام فورست صاحب المركز 18 قبل أربع مباريات متبقية في الموسم.

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وقال ليدز في بيان: نتوجه بالشكر لخافي وفريقه المعاون على جهودهم في ظل ظروف صعبة. سيشرف على المباريات الأربع المتبقية من الموسم المدرب سام ألاردايس.

وغراسيا ثاني مدرب يستغني ليدز عن خدماته هذا الموسم بعد أن انفصل عن الأميركي جيسي مارش في فبراير الماضي وهو المدرب 14 في الدوري الممتاز الذي يفقد وظيفته هذا الموسم.

وتولى ألاردايس (68 عاما) تدريب بولتون واندرارز ونيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز ووست هام يونايتد وسندرلاند وكريستال بالاس وإيفرتون في دوري الأضواء واكتسب شهرة واسعة في مساعدة الفرق المتعثرة على تجنب الهبوط.

وقاد وست بروميتش ألبيون في منتصف موسم 2020-2021 لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز ليهبط للدرجة الثانية.