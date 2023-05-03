مولر ينصح بايرن بعقلية "السمكة"

طالب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم زملاءه في الفريق باتباع عقلية "السمكة الذهبية" في المرحلة الأخيرة من الصراع على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

وقال مولر في تصرحيات صحافية: بذاكرة مدتها عشر ثوان فقط، تنظر السمكة الذهبية للأمام لاستكمال يومها. هذا ينطبق علينا الآن. علينا نسيان المباريات والتجارب الماضية والتركيز على ما هو مهم الآن.

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وتحدث مولر عن شهر أبريل واصفا إياه بأنه حمل خيبة أمل كبيرة للمدير الفني توماس توخيل الذي تولى تدريب بايرن في أواخر مارس، وذلك نظرا لخروج الفريق خلالها من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وأضاف : لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحقيق على نطاق واسع في أسباب حدوث ذلك... الآن نتمتع بفرصة التقدم في الصراع على اللقب.

وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.