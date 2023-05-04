باريس يدين هتافات جماهيره تجاه نيمار

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دان باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم سلوك جماهيره التي تجمعت خارج منزل النجم البرازيلي نيمار وهتفت برحيله عن النادي.
وجرى تداول تسجيل فيديو للجماهير وهي تهتف باستقالة مجلس الإدارة خارج المقر الرئيسي للنادي، قبل أن تظهر تسجيلات أخرى مجموعة من المشجعين أمام منزل نيمار تهتف برحيله عن النادي.
وذكر بيان سان جيرمان: يدين النادي بأشد العبارات التصرفات غير المسموح بها والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي وقعت يوم الأربعاء.
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وأضاف البيان: مهما كانت الاختلافات، لايوجد أي مبرر لمثل هذه التصرفات. ويبدي النادي مساندته الكاملة للاعبيه، والمنتسبين ولجميع الأشخاص المعنيين بهذا التصرف المشين.
ويغيب نيمار عن الملاعب منذ مطلع العام الجاري بعد إصابته في الكاحل.
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