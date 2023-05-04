اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيمار
نيمار يغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب إصابته

باريس يدين هتافات جماهيره تجاه نيمار

باريس - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دان باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم سلوك جماهيره التي تجمعت خارج منزل النجم البرازيلي نيمار وهتفت برحيله عن النادي.

وجرى تداول تسجيل فيديو للجماهير وهي تهتف باستقالة مجلس الإدارة خارج المقر الرئيسي للنادي، قبل أن تظهر تسجيلات أخرى مجموعة من المشجعين أمام منزل نيمار تهتف برحيله عن النادي.

وذكر بيان سان جيرمان: يدين النادي بأشد العبارات التصرفات غير المسموح بها والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي وقعت يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وأضاف البيان: مهما كانت الاختلافات، لايوجد أي مبرر لمثل هذه التصرفات. ويبدي النادي مساندته الكاملة للاعبيه، والمنتسبين ولجميع الأشخاص المعنيين بهذا التصرف المشين.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ مطلع العام الجاري بعد إصابته في الكاحل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط