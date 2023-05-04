حكم بسجن مدافع مونزا بسبب التلاعب في نتيجة مباراة

أصدرت محكمة في نابولي حكما بالسجن في حق مدافع مونزا الدولي الإيطالي أرماندو إيزو لمدة خمسة أعوام بسبب مشاركته في التلاعب بنتيجة مباراة في كرة القدم.

وقال محاموه إن إيزو الذي خاض ثلاث مباريات دولية سيستأنف الحكم.

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واتُّهِم إيزو مع لاعبين آخرين، بالمساعدة على التلاعب في نتيجة مباراة دوري الدرجة الثانية بين ناديه وقتها أفيلينو ومودينا خلال موسم 2013-2014، وفقًا لوكالات الأنباء الإيطالية.

وجدت محكمة في نابولي أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مذنب بالتواطؤ مع كامورا، منظمة المافيا في المدينة، ولكن أيضًا بتهمة الاحتيال الرياضي لموافقته على التأثير على نتيجة المباراة مقابل المال.

وحُكم على قريبه أومبرتو أكورزو، المشتبه في انتمائه إلى منظمة كامورا، بالسجن 18 شهرًا، والأمر ذاته بالنسبة لعضو آخر مشتبه به من نفس المجموعة.

واعتبر نادي مونزا، المملوك لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، من جهته أن لاعبه بريء، وكتب في بيان: "مونزا يعرب عن دعمه الكامل لأرماندو، مقتنعًا بأنه غير متورط في أنشطة إجرامية".

في موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى، ضمن مونزا بقاءه حيث يحتل المركز العاشر قبل خمس مراحل من نهاية الموسم. ولعب إيزو 26 مباراة في الدوري هذا الموسم.

أوقف في أبريل 2017 لمدة 18 شهرًا مع تغريمه 50 ألف يورو لعدم الإبلاغ عن التلاعب بنتائج المباريات أثناء اللعب في أفيلينو.