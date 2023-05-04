رئيس بلدية لشبونة: رونالدو جزء من تاريخ المدينة

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أعلن رئيس بلدية لشبونة في بيان الخميس، أن نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي ترتبط مسيرته "ارتباطاً وثيقاً بتاريخ" المدينة، سيُقلّد ميدالية الشرف للعاصمة.
وقال كارلوس مويداس إن رونالدو دافع دائماً عن اسم لشبونة وروّج له وعرضه في كل أنحاء العالم.
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وأضاف: تاريخ كريستيانو رونالدو الذي كان عدة مرات أفضل لاعب في العالم، مرتبط بشكل وثيق بتاريخ لشبونة.
ووُلد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في جزيرة ماديرا البرتغالية، وانتقل بمفرده إلى لشبونة في سن الثانية عشرة، حيث تدرب في نادي سبورتينغ الذي مرّ لويس فيغو أيضاً بأكاديميته.
وبدأ المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً والذي يلعب حالياً مع نادي النصر السعودي، مسيرته الاحترافية مع نادي العاصمة البرتغالية في مباراة ضد إنتر الإيطالي في 14 أغسطس 2002.
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