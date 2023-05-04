سابيتزر: لم أتحدث مع توخيل.. ولست نادماً على الإعارة

أكد مارسيل سابيتزر لاعب بايرن ميونخ الألماني المعار إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لم يجر أي محادثات مع توماس توخيل مدرب النادي البافاري بشأن مستقبله، رغم أن عقده مع مانشستر سينتهي في يونيو المقبل.

وقال سابيتزر لاعب خط الوسط لشبكة "سكاي سبورتس"يوم الأربعاء: حتى الآن لا يوجد أي تواصل، لأن بايرن ميونخ يتعامل مع الكثير من الأمور، وكذلك نحن.

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وانتقل سابيتزر إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مطلع العام الجاري بعد تراجع مشاركاته مع النادي البافاري، لكنه عقده في أولد ترافورد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد سابيتزر أنه غير نادم على قرار انتقاله لإنجلترا، مشيرا إلى أنه "القرار الصحيح" وأنه "يستمتع بكل يوم له هنا"وفخور للغاية بكونه جزءا من مانشستر يونايتد.

وختم: الناس هنا مهوسون بشأن مانشستر، بإمكانك الشعور في أولد ترافورد بمدى ولعهم بالنادي.