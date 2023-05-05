تن هاغ: الخسارة ليست مقلقة.. وبلوغ الأبطال في أيدينا

أكّد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك تن هاغ أنه لا داعي للقلق بعد الخسارة في الرمق الأخير أمام برايتون 0-1 يوم الخميس، في ما يتعلق بحظوظ فريقه لانتزاع بطاقة التأهل الى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع متقدما بفارق 4 نقاط فقط عن ليفربول، علما بأن الأول خاض مباراة أقل أيضا وذلك قبل أربع مراحل من انتهاء الدوري.

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وأثبت مانشستر يونايتد قدرته على النهوض من الكبوات التي تعرض لها هذا الموسم واعرب تن هاغ عن ثقته بقدرة فريقه على القيام بالمهمة مرة جديدة لحسم التأهل الى دوري الابطال.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريقه لوست هام خارج ملعبه يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انجلترا "لقد أظهرنا في كل مرّة تعرّضنا فيها للهزيمة هذا الموسم قدرتنا على تجاوزها مباشرة. وبالتالي أنا اعتمد على لاعبي فريقي، يتعيّن علينا القيام بذلك مجددا".

وأضاف "لا وقت للبقاء في هذه الخيبة، تنتظرنا مباراة ضد وست هام ويجب أن يكون كامل تركيزنا عليها".

وتابع "نحن مستعدّون للمواجهة ويتعيّن على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم وأنا واثق من انهم سيقومون بذلك، دائما ما ينهضون".

واوضح "خضنا سلسلة جيدة في آخر خمس مباريات حيث فزنا في اربع مباريات وتعادلنا في واحدة قبل مواجهة برايتون. المبادرة في يدنا ويتعين علينا التركيز على عروضنا. اثق بلاعبي فريقي وانا مقنع بذلك".

ولم يفز مانشستر يونايتد باللقب القاري منذ عام 2008 خاض بعد ذلك مباراتين نهائيتين عامي 2009 و2011 وخسرهما أمام برشلونة.

ويدرك تن هاغ أهمية المشاركة في دوري أبطال أوروبا لناد بحجم مانشستر يونايتد "بطبيعة الحال، نريد التواجد لأننا نريد المنافسة مع اقوى الفرق فنحن مانشستر يونايتد، وبالتالي سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف".