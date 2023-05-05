كلوب يستبعد تأهل ليفربول إلى "الأبطال"

اعترف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه حتى لو عزز الفريق انتصاراته الخمسة المتتالية في الدوري فعلى الأرجح لن يؤثر هذا على المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسعى الفريق للتواجد بأحدها، وتوقع أن يغيب ليفربول عن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الفوز الذي حققه الفريق على فولهام يوم الأربعاء الماضي، المصحوب بخسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون، جعل الفجوة بين ليفربول وصاحب المركز الرابع تقل إلى أربع نقاط فقط.

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ولكن يتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة، والتي إذا فاز بها سيتفوق على نيوكاسل بفارق نقطتين، بينما يواجه ليفربول ضغطا كبيرا من برايتون الذي لديه مباراتين مؤجلتين، ويحتل المركز السادس بفارق أربع نقاط خلف ليفربول.

وقال كلوب: الفرق الأخرى في وضع أفضل بكثير. طالما يفوزون بالمباريات، لا توجد لدينا فرصة ويجب أن نبقي الفرق خلفنا.

وبينما تعد انطلاقتهم الحالية هي الأفضل لهم منذ أكثر من عام، يبدو أن التصدعات بدأت تظهر في الفريق.

ويخضع لاعب خط الوسط تياغو ألكانتارا لجراحة في الفخذ من أجل ضمان التأكد من جاهزيته لفترة إعداد ما قبل الموسم، بينما يمكن أن يغيب قائد الفريق جوردان هيندرسون عن المباراة أمام برينتفورد المقرر إقامتها يوم السبت.

وغاب تياغو عن التدريبات لمدة شهرين بسبب المشاكل التي يعاني منها ورغم أنه عاد لوقت قصير في أبريل، إلا أنه غاب عن آخر مباراتين وقرر النادي أن الأفضل بالنسبة هو أن يحل هذه المشاكل الآن.

وقال كلوب: تياغو سيخضع لجراحة وسيغيب لنهاية الموسم. إنها نفس المشكلة التي غاب بسببها لشهرين.

وبسؤاله هل سيكون اللاعب جاهزا لفترة إعداد ما قبل الموسم، قال المدرب :"نعم. لهذا السبب نقوم بها حاليا".

وينتظر ليفربول نتائج الأشعة التي خضع لها هيندرسون ولكن من الممكن أن يغيب عن مباراة برينتفورد بسبب مشكلة بسيطة.