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نابولي
الفريق الجنوبي فاز بالبطولة قبل 5 جولات من النهاية

نابولي يتوج بطلاً للدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاماً

روما - د ب أ
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حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 الخميس في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية بحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه والكالشيو الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

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وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

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