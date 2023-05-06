إصابة لياو قبل 4 أيام من ديربي ميلان في الأبطال

خرج البرتغالي رافايل لياو، مهاجم ميلان، مطلع مباراة فريقه أمام ضيفه لاتسيو، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره إنتر.
واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ "23 عاماً" من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.
بعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استُبدل بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر، الأربعاء المقبل.
ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري "سيري أ" في نسخة 2022.
كان حاسماً أيضاً هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهاباً (1-0) وإياباً (1-1).
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