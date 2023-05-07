أرسنال يهزم نيوكاسل ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

واصل فريق أرسنال مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه نيوكاسل 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وسجل هدفي أرسنال مارتين أوديغارد في الدقيقة 14، وفابيان شار، لاعب نيوكاسل، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

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ورفع أرسنال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو الانتصار الثاني لأرسنال على التوالي، والـ25 بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست.

في المقابل، تلقى نيوكاسل هزيمته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية وهي الهزيمة الخامسة للفريق هذا الموسم بالدوري مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في 11 مباراة.