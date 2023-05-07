ثنائية رودريغو تمنح ريال مدريد لقب كأس الملك

توج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم لأول مرة خلال تسع سنوات بعد أن سجل رودريغو هدفين في الفوز 2-1 على أوساسونا المقاتل في المباراة النهائية في إشبيلية يوم السبت.
وضع الجناح البرازيلي ريال في المقدمة في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور.
ولم يستغل بطل أوروبا التقدم المبكر ليسمح لأوساسونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني، بإدراك التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من لوكاس تورو.
لكن رودريغو حسم الانتصار قبل 20 دقيقة من النهاية حين أفلت من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة بعد جهد فردي مميز من فينيسيوس في الاختراق من الجهة اليسرى.
ويرفع اللقب معنويات ريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
-
ريال مدريد يتفق مع بيلنغهام.. وينتظر دورتمونداقترب جود بيلنغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.وذكرت الصحيفة ... رياضة عالمية
-
سوسييداد يهزم ريال مدريد بثنائية مع الرأفةمني ريال مدريد بخسارته السابعة هذا الموسم والسادسة خارج قواعده والثالثة في مبارياته الثلاث الأخيرة عندما سقط أمام مضيفه ريال سوسييداد الرابع بهدفين ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يفقد جهود بنزيمة أمام سوسييدادلم يدرج اسم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن القائمة لمواجهة المضيف ريال سوسييداد الثلاثاء في منافسات ... رياضة عالمية