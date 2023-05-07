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تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

ثنائية رودريغو تمنح ريال مدريد لقب كأس الملك

مدريد - رويترز
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توج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم لأول مرة خلال تسع سنوات بعد أن سجل رودريغو هدفين في الفوز 2-1 على أوساسونا المقاتل في المباراة النهائية في إشبيلية يوم السبت.

وضع الجناح البرازيلي ريال في المقدمة في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور.

ولم يستغل بطل أوروبا التقدم المبكر ليسمح لأوساسونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني، بإدراك التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من لوكاس تورو.

لكن رودريغو حسم الانتصار قبل 20 دقيقة من النهاية حين أفلت من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة بعد جهد فردي مميز من فينيسيوس في الاختراق من الجهة اليسرى.

ويرفع اللقب معنويات ريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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