ميلان يكشف طبيعة إصابة لياو قبل مواجهة إنتر

تحوم الشكوك بشأن جاهزية رافاييل لياو، نجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، للمشاركة في اللقاء المرتقب مع الجار اللدود إنتر ميلان، يوم الأربعاء القادم، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب إصابته في عضلة الفخذ.

وخرج لياو وهو يعرج في الدقيقة 11 من عمر مباراة ميلان وضيفه لاتسيو، التي انتهت بفوز الفريق اللومباردي 2 - صفر بالدوري الإيطالي يوم السبت.

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وأعلن ميلان يوم الأحد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الجناح البرتغالي الشاب أثبتت إصابته في العضلة المقربة بفخذه الأيمن، بحسب وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء.

وذكر ميلان أن طاقمه الطبي سيقيم حالة لياو بشكل يومي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيكون لائقًا لمباراة الذهاب، علما أن لقاء الإياب سوف يقام الأسبوع المقبل.

ويتصدر لياو ترتيب هدافي ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، بتسجيله 12 هدفا بالدوري الإيطالي، وهدف في دوري الأبطال.

ووصف ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، لياو بأنه "لاعب حاسم " بعد مباراة السبت، لكنه شدد على أن الفوز على لاتسيو أظهر أن الفريق يمكن أن يحقق الانتصارات أيضا بدونه.