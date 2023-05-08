أسطورة ليفربول: صلاح يجعل الجميع يبدو "سيئاً"

يرى روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، أن الأرقام التي يحققها النجم محمد صلاح تضعه كأسطورة مطلقة في تاريخ النادي العريق، مشيراً إلى أن المصري يجعل الجميع يبدون سيئين كل أسبوع بسبب الأرقام القياسية التي يواصل تحطيمها.



وتفوق ليفربول بهدف دون مقابل، يوم السبت، على برنتفورد عن طريق صلاح، الذي أصبح ثامن لاعب يسجل 100 هدف لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد، كما بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تسع مباريات متتالية في كافة البطولات على الملعب ذاته.



كما كان هذا الهدف هو رقم 186 لصلاح مع ليفربول ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي مناصفة مع ستيفن جيرارد.



وكال فاولر المديح للدولي المصري في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: سجله استثنائي، أعتقد أنه بحلول كل أسبوع يجعل الجميع يبدون سيئين.



وأضاف: لقد جاء إلى النادي ولا أعتقد أن أي شخص كان يتصور أن يحقق هذه الأرقام.



وواصل: صلاح ظاهرة مطلقة لليفربول، عندما تنظر إلى ما حققه وما فعله، فيجب أن يكون أسطورة ليفربول المطلقة.





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