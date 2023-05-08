العريق سامبدوريا يهبط إلى الدرجة الثانية الإيطالية

هبط سامبدوريا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه أودينيزي صفر- 2 يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وعلى ملعب ألفريولي، حسم أودينيزي فوزه على سامبدوريا بهدفين حملا توقيع روبرتو بيرييرا وأدم ماسينا في الدقيقتين التاسعة و34.

مادة اعلانية

وظل سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بفارق 13 نقطة عن آخر مراكز النجاة، قبل أربع جولات على نهاية الموسم، في الوقت الذي رفع فيه أودينيزي رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.



وفاز سامبدوريا ببطولة الدوري الإيطالي 1990-1991، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس الكؤوس الأوروربية نهاية الثمانينات الميلادية، بينما كان هبوطه الأخير إلى الدرجة الثانية نهاية موسم 2011-2012