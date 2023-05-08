العريق سامبدوريا يهبط إلى الدرجة الثانية الإيطالية

وضع القراءة
100% حجم الخط
هبط سامبدوريا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه أودينيزي صفر- 2 يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.
وعلى ملعب ألفريولي، حسم أودينيزي فوزه على سامبدوريا بهدفين حملا توقيع روبرتو بيرييرا وأدم ماسينا في الدقيقتين التاسعة و34.
مادة اعلانية
وظل سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بفارق 13 نقطة عن آخر مراكز النجاة، قبل أربع جولات على نهاية الموسم، في الوقت الذي رفع فيه أودينيزي رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.
وفاز سامبدوريا ببطولة الدوري الإيطالي 1990-1991، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس الكؤوس الأوروربية نهاية الثمانينات الميلادية، بينما كان هبوطه الأخير إلى الدرجة الثانية نهاية موسم 2011-2012
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
روما يعبر سامبدوريا بثلاثية نظيفةفاز روما على ضيفه سامبدوريا 3 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم روما في الدقيقة 57 عن طريق جورجينو فينالدوم ... رياضة عالمية
-
"صورة".. مجهول يرسل رأس خنزير إلى نادي سامبدوريا.. ويهددتلقى سامبدوريا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رسالة تهديد جديدة من مجهول أرسل رأس خنزير إلى مقر النادي يوم السبت.وقال متحدث باسم ... رياضة عالمية
-
إنتر يواصل انتصاراته بثلاثية في سامبدورياواصل إنتر ميلان صحوته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه سامبدوريا 3 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.ورفع إنتر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية