رئيس ليون يترك منصبه بعد 35 عاماً من الخدمة

أعلن أولمبيك ليون المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين أن جون-ميشيل أولاس رئيس النادي ترك منصبه بعد أكثر من ثلاثة عقود، مع تعيين المالك جون تكستور كرئيس جديد ومدير تنفيذي.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أولاس كان من المفترض أن يستمر في منصبه لثلاث سنوات إضافية، لكن المالك الأميركي الجديد يتطلع إلى إجراء تغييرات جذرية في هيكلة النادي.



وقال ليون إن أولاس سيبقى رئيسا شرفيا للنادي، وأكد أن تكستور سيشغب منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع شخص آخر. وجاء القرار خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي.



وأضاف ليون: تشكر مجموعة أولمبيك ليون السيد جون-ميشيل أولاس على التزامه وتفانيه بلا حدود نحو أولمبيك ليون على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ونجح خلالها النادي في حصد أكثر من 50 لقبا لفرق الرجال وفرق السيدات.



وأضاف: ستكون أولوية الرئيس الجديد والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة تعزيز موقف أولمبيك ليون في كرة القدم العالمية وبشكل يتوافق مع طموحاتنا العالية عبر تاريخنا الحافل.



ويحتل ليون المركز السابع في الدوري قبل آخر أربع جولات.

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