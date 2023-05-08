رغم إيقافه.. ميسي يشارك في تدريبات باريس

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أعلن باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أن لاعبه ليونيل ميسي عاد إلى المران بعد إيقافه بسبب السفر الغياب عن المران دون إذن.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن سان جيرمان أوقف ميسي أسبوعين بسبب سفره، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يحضر مران ناديه عقب الخسارة 3-1 أمام لوريان الشهر الماضي.
وغاب ميسي، الذي تقدم باعتذار لناديه ولزملائه يوم الجمعة، عن تشكيلة سان جيرمان التي فازت 3-1 على تروا صاحب المركز قبل الأخير في الدوري أمس الأحد.
ونشر سان جيرمان صورة لميسي على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مرانه وكتب "المهاجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان عاد للمران يوم الاثنين الثامن مايو".
ويتصدر سان جيرمان الدوري بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا قبل آخر أربع جولات.
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