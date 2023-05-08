فولهام يكتسح ليستر ويزيد معاناته في الدوري الإنجليزي

اكتسح فولهام ضيفه ليستر سيتي 5 - 3 يوم الاثنين بالمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليزيد معاناته في المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فولهام بثلاثة أهداف دون رد عن طريق البرازيليين ويليان وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين العاشرة و18 وتوم كيرني في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني أحرز توم كيرني الهدف الثاني له والرابع لفولهام في الدقيقة 52 ثم رد هارفي بارنيس بهدف لليستر سيتي في الدقيقة 59.
وتكفل ويليان بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفولهام في الدقيقة 70 لكن ليستر حصل على ضربة جزاء سجل منها جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه هارفي بارنز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.
ورفع الفوز رصيد فولهام إلى 48 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط.
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