مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المهتزة ويخسر أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المهتزة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخسر أمام مضيفه وست هام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ويدين وست هام بالفضل في هذا الفوز للاعبه الجزائري سعيد بن رحمة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

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وبهذا الفوز، رفع وستهام رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

وأصبح هذا الفوز هو الأول لوست هام بعد 3 هزائم متتالية في الدوري، وهو الفوز العاشر للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 18 مباراة والتعادل في سبع.

في المقابل، بات مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة، مهددا بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا خاصة وأن الفارق بينه وبين ليفربول، صاحب المركز الخامس، أصبح نقطة واحدة فقط.

وكانت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للفريق والتاسعة له في الدوري هذا الموسم بشكل عام، مقابل الفوز في 19 مباراة والتعادل في ست.