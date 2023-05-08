ميسي يحصد ثنائية فريدة في حفل جوائز "لوريوس"

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية فريدة من نوعها في الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي الذي أقيم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، إذ فاز فردياً بجائزة أفضل رياضي وجماعياً مع منتخب بلاده الذي قاده للظفر بمونديال 2022 العام الماضي.

وبات ميسي، البالغ 35 عاماً، أول رياضي يفوز بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس، حسب ما أفاد المنظمون.

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وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، أن فاز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي عام 2020 والتي تقاسمها حينها مع البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات.

وتنافس "البرغوث" الصغير على الجائزة مع زميله في نادي العاصمة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي خسر أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفاز الدنماركي كريستيان إريكسن بجائزة "أفضل عودة" بعد عودته إلى ملاعب كرة القدم على أعلى المستويات بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.

وتُمنح جوائز لوريوس سنوياً منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة.

وأقيم حفل هذا العام حضورياً للمرة الاولى منذ 2020، بعد نسختين افتراضيتين بسبب قيود فيروس كورونا.

