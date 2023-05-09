اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ساكا مارتينيلي
ساكا سجل 13 هدفاً مع الفريق اللندني

أرسنال يحسم استمرار ساكا قبل بداية الصيف

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سيوقع مسؤولو أرسنال العقد الجديد لبوكايو ساكا قبل نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية.

ودخل المهاجم الإنجليزي في مفاوضات مع النادي منذ العام الماضي، ولكنه ملتزم بالتوقيع على العقد الجديد، والذي يمكن الآن حسمه قبل العطلة الصيفية.

مادة اعلانية

ولعب ساكا (21 عاماً) دورا رئيسيا في منافسة أرسنال على بطولة الدوري، كما أنه اللاعب الوحيد بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل وصنع أكثر من عشرة أهداف.

وسجل ساكا 13 هدفا وصنع 11 هدفا ليساعد فريق أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، على التواجد في المركز الثاني والبقاء في صراع التتويج باللقب في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

وينتهي عقد ساكا الحالي في العام المقبل، إذ وقع خريج أكاديمية أرسنال على عقده الأخير مع النادي عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بين أردوغان وكيليتشدار.. لمن يصوت الأكراد في الانتخابات التركية؟ بين أردوغان وكيليتشدار.. لمن يصوت الأكراد في الانتخابات التركية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط