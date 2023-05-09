أرسنال يحسم استمرار ساكا قبل بداية الصيف

سيوقع مسؤولو أرسنال العقد الجديد لبوكايو ساكا قبل نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية.

ودخل المهاجم الإنجليزي في مفاوضات مع النادي منذ العام الماضي، ولكنه ملتزم بالتوقيع على العقد الجديد، والذي يمكن الآن حسمه قبل العطلة الصيفية.

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ولعب ساكا (21 عاماً) دورا رئيسيا في منافسة أرسنال على بطولة الدوري، كما أنه اللاعب الوحيد بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل وصنع أكثر من عشرة أهداف.

وسجل ساكا 13 هدفا وصنع 11 هدفا ليساعد فريق أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، على التواجد في المركز الثاني والبقاء في صراع التتويج باللقب في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

وينتهي عقد ساكا الحالي في العام المقبل، إذ وقع خريج أكاديمية أرسنال على عقده الأخير مع النادي عام 2020.