أسطورة النادي: صلاح يكتب تاريخ ليفربول.. والأيام ستنصفه

يرى جيمي كاراغر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي والمحلل التلفزيوني الحالي، أن النجم المصري محمد صلاح واحد من أعظم 5 لاعبين في تاريخ النادي الأحمر العريق، مشيرا إلى أن الجميع سيعرف ذلك عندما يتوقف الهداف الحالي عن اللعب بقميص النادي.

وسجل صلاح هدفه رقم 186 بقميص النادي الشمالي العريق ليصبح خامس هداف في تاريخ النادي بالتساوي مع ستيفن جيرارد خلال 302 مباراة، بينما حقق الأخير ذات الرقم خلال 710 مباريات.



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وقال كاراغر ثاني أكثر من ارتدى قميص ليفربول عبر التاريخ خلال حديثه في قناة "سكاي سبورت": بكل سهولة يمكن اعتبار محمد صلاح أحد أعظم 5 لاعبين مثلوا ليفربول عبر كل العصور، ولن يعرف الناس هذا إلا عندما يأتي يوم ويتوقف فيه عن اللعب، وحينها سيعرفون بأنهم كانوا يشاهدون أسطورة يلعب كل أسبوع بقميص فريقهم.

وأتبع: أكرر بأن صلاح ليس من أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول، بل هو واحد من أعظم اللاعبين عبر تاريخ النادي، ويمكن الحديث بسهولة أنه واحد من 5 أساطير ارتدوا القميص الأحمر.

وسجل صلاح يوم السبت الماضي هدفه رقم 30 في كافة البطولات مع ليفربول خلال الموسم الحالي، وأحرز هدفاً على الأقل في آخر 9 مباريات لليفربول على ملعبه "أنفيلد" في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

