التعاون يقلب خسارته إلى فوز مثير على الرائد

قلب فريق التعاون تأخره بهدف أمام ضيفه الرائد إلى فوز بهدفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي والتي شهدت أيضا فوز الفيحاء على الفتح 3 - صفر.
وتقدم الرائد بهدف سجله جوليو تافاريس في الدقيقة 44، وتعادل التعاون عن طريق ألفارو ميدران في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف أليخاندرو كاكو الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
ورفع التعاون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز الفيحاء على الفتح بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أنطوني نواكايمي وفيكتور رويز والكسندر تراغكوفسكي في الدقائق 38 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الفتح عند 39 نقطة في المركز السادس.
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