برشلونة يواجه أسطورته إنييستا في مباراة ودية

يخوض برشلونة الإسباني مباراة ودية أمام فيسيل كوبي الياباني الذي يدافع عن ألوانه أسطورته السابق أندريس إنييستا في العاصمة طوكيو في السادس من ونيو المقبل، حسب ما أفاد النادي الكاتالوني الثلاثاء.

وجاء في بيان نشره متصدر الدوري الإسباني: على غرار العام الماضي، سيختتم برشلونة موسمه مع مباراة ودية. في وقت كانت الوجهة العام الماضي سيدني حيث واجه بلاوغرانا تشكيلة من أفضل اللاعبين في الدوري الأسترالي، هذه السنة يسافر فريق المدرب تشافي إلى طوكيو من أجل اللعب في 6 يونيو على ملعب اليابان الوطني بمواجهة فيسيل كوبي، الفريق الذي يدافع عن ألوانه لاعبا بلاوغرانا السابقان أندريس إنييستا وسيرجي سامر.

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وأضاف برشلونة أن بعثته ستسافر مباشرة من مدينة فيغو فور انتهاء مباراته في المرحلة الأخيرة من الدوري، وسيعود إلى كاتالونيا فور نهاية الودية.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها برشلونة مباراة ودية في اليابان منذ 4 أعوام جراء تداعيات فيروس كورونا. وتعود الزيارة الأخيرة للنادي الإسباني إلى ما قبل انطلاق موسم 2019-2020 عندما واجه برشلونة بقيادة مدربه السابق إرنستو فالفيردي فيسيل كوبي في أول مباراة لإنييستا ضد فريقه السابق.

وغادر إنييستا (38 عاماً) بطل مونديال 2010 مع "لا روخا" والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة، كاتالونيا عام 2018 حيث يدافع مذاك عن قميص فيسيل كوبي.