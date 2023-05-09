بيولي يكشف موقف لياو قبل مواجهة إنتر

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم الثلاثاء، إن الفريق سيتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة قبل مشاركة رفائيل لياو أمام غريمه إنتر ميلان في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تعرض الجناح البرتغالي لإصابة عضلية.

وكان لياو أحد أكثر لاعبي ميلان تأثيرا هذا الموسم بعدما سجل 13 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات، لكنه خرج بعد 12 دقيقة فقط خلال الانتصار 2-صفر يوم السبت على لاتسيو.

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وقال بيولي إن لياو قد يشارك أساسيا أو لا يلعب على الإطلاق، مضيفا أن الجناح البلجيكي ألكسيس سالميكرز سيكون بديلا محتملا لمباراة الأربعاء في سان سيرو.

وقال بيولي للصحافيين: تدرب (لياو) اليوم وسأتخذ قرارا غدا بشأنه"، مضيفا أنه لن يتعجل مشاركة اللاعب البالغ من العمر "23 عاما".

وأضاف: "سأخلد للنوم في سلام الليلة وفي الصباح سيبلغني رفائيل والأطباء بحالته. إذا كان جاهزا سيشارك. إذا منحوني الضوء الأخضر سيشارك وإلا لن يتمكن من اللعب. كنت أفضل الوصول لقرار اليوم لكن ذلك لم يكن ممكنا".

وخاض ميلان، الذي جرده نابولي من لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مسيرة صعبة في الدوري حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر 10 مباريات ليتراجع إلى المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الرابع.

لكن بيولي فضل التركيز على مسيرته الأوروبية التي شهدت الإطاحة بتوتنهام هوتسبير في دور الستة عشر وبغريمه نابولي من دور الثمانية.

وقال بيولي: فيما يتعلق بدوري الأبطال، لم نشهد تقلبات وكان الأداء رائعا. نسعى لتجاوز هذه الخطوة الأخيرة قبل الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا وهو شيء لم يحدث لهذه المجموعة. الدوافع في أعلى مستوياتها.

ستكون مهمة صعبة جدا لأننا في الدور قبل النهائي لكن من الرائع أن يعيش الفريق هذه الأجواء من الاستعدادات واللعب على هذا المستوى. أحاول مساعدة الفريق على التركيز والاستمتاع بهذه اللحظات.