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رودري لاعب مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين

رودري يتوعد ريال مدريد

مدريد - د ب أ
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كشف رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يعتزم الثأر للهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.

وكان ريال مدريد قد أطاح بمانشستر سيتي من الدور قبل النهائي في دوري الأبطال الموسم الماضي، حيث فاز مانشستر سيتي ذهابا 4 - 3، ثم فاز ريال مدريد إيابا 3 - 1 ليتأهل ريال إلى النهائي فقائزا بنتيجة إجمالية 6 - 5.

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ويتجدد اللقاء بين الفريقين في الدور قبل النهائي من البطولة هذا الموسم، حيث يلتقيا بعضهما البعض ذهابا يوم الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ثم تقام مباراة الإياب في مانشستر يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وقال الإسباني الدولي رودري :كرة القدم تمنحك الفرصة للثأر. لدينا فلسفة أنه بإمكانك دائما التعلم من تجارب الماضي. قدمنا مباراتين رائعتين لكن هكذا هي كرة القدم، فلم نتأهل.

وأضاف :سنكافح من جديد. وسنحاول التعلم مما فعلناه من قبل بشكل سيئ.

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